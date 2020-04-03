В ДНР планируют ввести уголовную ответственность за распространение фейков о коронавирусе
В Донецкой Народной Республике планируют ввести ответственность за распространения фейков о коронавирусе. Какого рода это будет ответственность: уголовного или административного – пока неизвестно. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
— Сейчас все это будет ускоренно отрабатываться. Люди, которые распространяют панику и слухи, должны наказываться… У нас пока нет такого органа, как Роскомнадзор, и наша Генпрокуратура пока не имеет методики по определению степени ответственности в таких случаях. Мы сейчас работаем в этом направлении, — рассказал депутат.
Добавим, что на 3 апреля в Республике официально зафиксировано два человека с коронавирусной инфекцией. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Министерство здравоохранение каждый день дает отчеты о самочувствии зараженных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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