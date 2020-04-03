2020-04-03T19:01:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР планируют ввести уголовную ответственность за распространение фейков о коронавирусе

Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский
Екатерина Сорока
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На 3 апреля в Республике – 2 человека с выявленным covid-19, 141 человек – в инфекционных стационарах, 10946 человек – на домашней самоизоляции. Фото: ru.krymr.comНа 3 апреля в Республике – 2 человека с выявленным covid-19, 141 человек – в инфекционных стационарах, 10946 человек – на домашней самоизоляции. Фото: ru.krymr.com
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В Донецкой Народной Республике планируют ввести ответственность за распространения фейков о коронавирусе. Какого рода это будет ответственность: уголовного или административного – пока неизвестно. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

— Сейчас все это будет ускоренно отрабатываться. Люди, которые распространяют панику и слухи, должны наказываться… У нас пока нет такого органа, как Роскомнадзор, и наша Генпрокуратура пока не имеет методики по определению степени ответственности в таких случаях. Мы сейчас работаем в этом направлении, — рассказал депутат.

Добавим, что на 3 апреля в Республике официально зафиксировано два человека с коронавирусной инфекцией. Сейчас они находятся под наблюдением медиков. Министерство здравоохранение каждый день дает отчеты о самочувствии зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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