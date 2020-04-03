В Минздраве ДНР рассказали о состоянии мамы с ребенком, зараженных коронавирусом
Сегодня, 3 апреля, температура тела у жительницы ДНР и ее маленького сына, которые заболели коронавирусной инфекцией, была нормальной. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.
- Приехавшие из России жители получают все необходимое симптоматическое лечение, - сказала Ольга Николаевна.
Жительница ДНР была госпитализирована в инфекционное отделение. Сейчас у больной кашель и насморк. Она на автомобиле приехала 19 марта с мужем и маленьким сыном из Москвы. Менее чем через неделю почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Минздрава, с которой ей вызвали Скорую. На следующий день тест показал коронавирус и у ее ребенка.
На сегодня в инфекционных стационарах ДНР 141 человек, на домашней самоизоляции – 10946.
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ИСТОЧНИК KP.RU