В Народной милиции ЛНР рассказали, кто отдает приказы стрелять по жилым кварталам Республики

3 Апр 2020 2020-04-03T15:07:54+03:00

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Украинские вооруженные формирования не прекращают стрелять по населенным пунктам Луганской Народной Республики. В Управлении Народной милиции ЛНР рассказали, кто в течении недели отдавал приказ: открыть огонь.

- По приказу командира 59-й бригады ВСУ полковника Геннадия Шаповалова обстрелам из минометов калибра 120 и 82 миллиметрового и станкового противотанкового гранатомета подверглись районы Лозового и Калиновки, - говорит официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий. - Военнослужащие 93-й бригады ВСУ по приказу командира полковника Дмитрия Брыжинского обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметрового, вооружения БМП и СПГ районы Березовского, Донецкого, Голубовского, Желобка, Сокольников и Фрунзе.

Осадчий отметил, что в ходе обстрелов украинской армией продолжают гибнуть люди.

- В результате попадания в жилой дом по улице Кочевенко, 4 ранения, несовместимые с жизнью, получила женщина 1940 года рождения, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики, - Вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают населенные пункты Республики, где нет и никогда не было подразделений Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU