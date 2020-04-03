Народная дружина ДНР запустила в соцсетях спортивный челлендж для людей на самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T19:55:16+03:00

Больше всего тренировок участники челленджа уже провели в Instagram. Фото: Народная Дружина ДНР

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Чтобы поддержать тех, кто находится на самоизоляции, Народная Дружина ДНР запустила в социальных сетях спортивный челленедж. Его условия очень просты.

Участник челленджа должен провести домашнюю тренировку, записать ее на видео и опубликовать ее в социальных сетях с хештегом «Заряжайся дома». Дополнительным стимулом и мотивацией заниматься дома должен стать не только здоровый образ жизни, но и новенький IPhone XR.

— Вы можете выкладывать видео с домашних тренировок в ваши личные аккаунты ВКонтакте и Instagram. Отмечайте аккаунт Народной Дружины и обязательно ставьте главный хештег #ЗаряжайсяДома. Чем больше вы проявляете активность и инициативу, тем выше ваши шансы на победу, — рассказали в Народной Дружине.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1918" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/770668" frameborder="0"></iframe> Пример тренировки от Народной Дружины ДНР для тех, кто находится на самоизоляции дома.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU