2020-04-03T19:55:16+03:00
Спорт

Народная дружина ДНР запустила в соцсетях спортивный челлендж для людей на самоизоляции

Самые активные участники получат солидный подарок от организаторов [видео]
Екатерина Сорока
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Больше всего тренировок участники челленджа уже провели в Instagram. Фото: Народная Дружина ДНРБольше всего тренировок участники челленджа уже провели в Instagram. Фото: Народная Дружина ДНР
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Чтобы поддержать тех, кто находится на самоизоляции, Народная Дружина ДНР запустила в социальных сетях спортивный челленедж. Его условия очень просты.

Участник челленджа должен провести домашнюю тренировку, записать ее на видео и опубликовать ее в социальных сетях с хештегом «Заряжайся дома». Дополнительным стимулом и мотивацией заниматься дома должен стать не только здоровый образ жизни, но и новенький IPhone XR.

— Вы можете выкладывать видео с домашних тренировок в ваши личные аккаунты ВКонтакте и Instagram. Отмечайте аккаунт Народной Дружины и обязательно ставьте главный хештег #ЗаряжайсяДома. Чем больше вы проявляете активность и инициативу, тем выше ваши шансы на победу, — рассказали в Народной Дружине.

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Пример тренировки от Народной Дружины ДНР для тех, кто находится на самоизоляции дома.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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