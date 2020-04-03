Народная дружина ДНР запустила в соцсетях спортивный челлендж для людей на самоизоляции
Чтобы поддержать тех, кто находится на самоизоляции, Народная Дружина ДНР запустила в социальных сетях спортивный челленедж. Его условия очень просты.
Участник челленджа должен провести домашнюю тренировку, записать ее на видео и опубликовать ее в социальных сетях с хештегом «Заряжайся дома». Дополнительным стимулом и мотивацией заниматься дома должен стать не только здоровый образ жизни, но и новенький IPhone XR.
— Вы можете выкладывать видео с домашних тренировок в ваши личные аккаунты ВКонтакте и Instagram. Отмечайте аккаунт Народной Дружины и обязательно ставьте главный хештег #ЗаряжайсяДома. Чем больше вы проявляете активность и инициативу, тем выше ваши шансы на победу, — рассказали в Народной Дружине.
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Пример тренировки от Народной Дружины ДНР для тех, кто находится на самоизоляции дома.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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