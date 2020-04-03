Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили

3 Апр 2020 2020-04-03T16:19:35+03:00

На сегодняшний день в ДНР выявлено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: МЧС ДНР

Дезинфекция нужна, чтобы не допустить распространения в Республике новой коронавирусной инфекции [видео]

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Начиная со 2 апреля на международных пунктах пропусках и таможне с РФ сотрудники МЧС ДНР проводят дезинфекцию автомобилей. Каждый автомобиль, въезжающий на территорию Республики, должен быть обработан специальным дезинфицирующим средством внутри и снаружи. Это еще одна из мер предосторожности, которая должна помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

— Организовано проведение дезинфекционных мероприятий на международных пропускных пунктах и таможенном посту «Дебальцево». За сутки проведена дезинфекционная обработка 149 автомобилей, из них один автобус, 114 грузовых и 34 легковых автомобилей, — говорится спасательного ведомства.

На каждом открытом пункте пропуска находится специальная бригада МЧС ДНР с дезинфицирующими средствами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/770653" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция автомобилей на таможне и КПП ДНР.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU