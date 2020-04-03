2020-04-03T16:19:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили

Дезинфекция нужна, чтобы не допустить распространения в Республике новой коронавирусной инфекции [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
На сегодняшний день в ДНР выявлено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: МЧС ДНРНа сегодняшний день в ДНР выявлено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: МЧС ДНР
Изменить размер текста:

Начиная со 2 апреля на международных пунктах пропусках и таможне с РФ сотрудники МЧС ДНР проводят дезинфекцию автомобилей. Каждый автомобиль, въезжающий на территорию Республики, должен быть обработан специальным дезинфицирующим средством внутри и снаружи. Это еще одна из мер предосторожности, которая должна помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

— Организовано проведение дезинфекционных мероприятий на международных пропускных пунктах и таможенном посту «Дебальцево». За сутки проведена дезинфекционная обработка 149 автомобилей, из них один автобус, 114 грузовых и 34 легковых автомобилей, — говорится спасательного ведомства.

На каждом открытом пункте пропуска находится специальная бригада МЧС ДНР с дезинфицирующими средствами.

Дезинфекция автомобилей на таможне и КПП ДНР.! другой источник

Читайте также

Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом

На период действия режима повышенной готовности запрещается посещать супермаркет без защитных масок (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения ЛНР: Никакая статистика не умалчивается. У нас есть только один подтвердившийся случай коронавируса
Кто принимает решение о проведении теста на коронавирус в ЛНР
Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили
В Народной милиции ЛНР рассказали, кто отдает приказы стрелять по жилым кварталам Республики
В Минздраве ДНР рассказали о состоянии мамы с ребенком, зараженных коронавирусом
В ДНР пройдет онлайн-турнир по компьютерной игре «Dota 2» с денежным призом
Переселенцев в подконтрольном Украине Донбассе во время карантина никто проверять не будет
Украина атаковала жилой район Горловки с беспилотника
Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом
Обстрелами украинских военных в ДНР повреждено 12 жилых домов
Донецкий приют для бездомных животных присоединился к мировой акции «Если не будет фондов»
Руководитель Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции
Погода в Луганске на день: 3 апреля будет тепло, хоть и поднимется небольшой ветер
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Погода на день в Донецке: 3 апреля ожидается ясная погода, без осадков
«Рука помощи»: В ЛНР рассказали, как отличить волонтеров от мошенников