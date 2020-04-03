Дезинфекция автомобилей в ДНР на КПП и таможне: Сотрудники МЧС обрабатывают въезжающие автомобили
Начиная со 2 апреля на международных пунктах пропусках и таможне с РФ сотрудники МЧС ДНР проводят дезинфекцию автомобилей. Каждый автомобиль, въезжающий на территорию Республики, должен быть обработан специальным дезинфицирующим средством внутри и снаружи. Это еще одна из мер предосторожности, которая должна помочь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
— Организовано проведение дезинфекционных мероприятий на международных пропускных пунктах и таможенном посту «Дебальцево». За сутки проведена дезинфекционная обработка 149 автомобилей, из них один автобус, 114 грузовых и 34 легковых автомобилей, — говорится спасательного ведомства.
На каждом открытом пункте пропуска находится специальная бригада МЧС ДНР с дезинфицирующими средствами.
Дезинфекция автомобилей на таможне и КПП ДНР.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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