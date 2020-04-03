2020-04-03T12:34:43+03:00
Политика

Украина атаковала жилой район Горловки с беспилотника

Зафиксированы повреждения инфраструктуры
Екатерина Сорока
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За прошедшие сутки ВФУ 25 раз нарушили «перемирие». Фото: архивЗа прошедшие сутки ВФУ 25 раз нарушили «перемирие». Фото: архивФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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3 апреля украинские военные атаковали жилой район Горловки. В жилую зону они отправили беспилотник, напичканный гранатами. По сообщению мэра города Ивана Приходько есть разрушения. Также под обстрел попали мирные жители.

— Зайцево, улица Рыбалко 212. Беспилотный летательный аппарат сбросил несколько гранат, одна из которых попала в крышу дома, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что под обстрел попал гражданский автомобиль. В этот момент там находились люди. Им пришлось эвакуироваться из опасной зоны на спущенных колесах.

По оперативной информации - пострадавших в ходе обстрела нет. Но на место происшествия уже выехала группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для фиксирования последствий обстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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