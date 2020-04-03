Украина атаковала жилой район Горловки с беспилотника
3 апреля украинские военные атаковали жилой район Горловки. В жилую зону они отправили беспилотник, напичканный гранатами. По сообщению мэра города Ивана Приходько есть разрушения. Также под обстрел попали мирные жители.
— Зайцево, улица Рыбалко 212. Беспилотный летательный аппарат сбросил несколько гранат, одна из которых попала в крышу дома, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что под обстрел попал гражданский автомобиль. В этот момент там находились люди. Им пришлось эвакуироваться из опасной зоны на спущенных колесах.
По оперативной информации - пострадавших в ходе обстрела нет. Но на место происшествия уже выехала группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для фиксирования последствий обстрела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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