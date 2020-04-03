Обстрелами украинских военных в ДНР повреждено 12 жилых домов

3 Апр 2020 2020-04-03T11:13:17+03:00

Применялись ПТУР, зенитные установки, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Фото: news-front.info

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За прошедшие сутки украинские военные 25 раз нарушили договоренности о перемирии, которые действуют в Донбассе на сегодняшний день. Всего они выпустили по населенным пунктам ДНР почти 400 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 25 раз, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 398 единиц.

Под обстрелами оказались поселок шахты 6/7, Озеряновка, Зайцево и Широкая Балка на горловском направлении, Александровка, Старомихайловка, Жабичево, район «Вольво-Центра», аэропорт, Ясиноватая и село Каштановое на донецком, а также село Коминтерново на мариупольском направлении. В результате повреждено 12 жилых домой и оборвана линия электропередач.

Тем временем в ЛНР Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировал два нарушения договоренностей со стороны Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU