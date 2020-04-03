2020-04-03T14:19:15+03:00
Спорт

В ДНР пройдет онлайн-турнир по компьютерной игре «Dota 2» с денежным призом

Победители получат выигрыш в размере 20 тысяч рублей, а призерам достанутся памятные подарки
Екатерина Сорока
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Для участия в турнире обязательно нужно пройти регистрацию. Фото: ютуб Dota 2 TrashДля участия в турнире обязательно нужно пройти регистрацию. Фото: ютуб Dota 2 Trash
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Киберспорт в Республике сейчас популярен среди молодежи как никогда. Карантины и самоизоляция дома позволяют некоторым подросткам проводить больше времени за компьютером. Народная дружина ДНР организовала онлайн-турнир по компьютерной игре DOTA 2. Победители будут вознаграждены солидным денежным призом. Об этом 2 апреля сообщили организаторы турнира.

— Народная Дружина ДНР возрождает КиберДонбасс! Турнир будет проходить в два онлайн этапа: 1 этап – групповая стадия (8 групп по 4 команды); 2 этап – стадия плей-офф. Финал будет проходить 15-18 апреля. Собирай команду, отправляй заявку и побеждай! Регистрация на турнир продлится до 7 апреля, — говорится в сообщении сообщества «КиберДонбасс».

Онлайн-турнир по DOTA 2 – это командная игра. Для участия в соревновании нужно набрать команду из семи человек старше 16 лет, среди которых пять игроков будут в основном составе и двое – запасных. В турнире планируют поучаствовать, как минимум 30 команд. Так что борьба за денежный приз будет не из легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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