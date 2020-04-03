2020-04-03T08:10:22+03:00
Политика

Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»

Они вели огонь из вооружения БМП
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»
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Украинские военные два раза за прошедшие сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Березовское. Огонь велся из вооружения БМП, - сообщили в СЦКК.

За предыдущие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли окрестности Фрунзе и Голубовского. Огонь вели из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП. В результате ранена жительница Голубовского, которая в роковой момент находилась дома. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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