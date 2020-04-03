Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Украинские военные два раза за прошедшие сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Березовское. Огонь велся из вооружения БМП, - сообщили в СЦКК.
За предыдущие сутки киевские силовики три раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли окрестности Фрунзе и Голубовского. Огонь вели из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП. В результате ранена жительница Голубовского, которая в роковой момент находилась дома. Такое вот «перемирие».
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ИСТОЧНИК KP.RU