Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T12:10:47+03:00

Держать дистанцию с другими людьми – это только одна из мер предосторожности от заражения вирусами. Фото: youtube.com/СНЕЖНОЕИНФО

На период действия режима повышенной готовности запрещается посещать супермаркет без защитных масок

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день в Республике зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Зараженные находятся под наблюдением врачей. Но чтобы не допустить распространения вируса, в Республике были введены дополнительные меры предосторожности.

Так на днях на входе в магазин сети «Первый Республиканский Супермаркет» появилось объявление с рядом правил, которых должен придерживаться покупатель.

— Входить в помещение магазина исключительно в медицинских (защитных) масках;

— Соблюдать между другими покупателями дистанцию полтора – два метра;

— Не посещать магазины и общественные места с симптомами вируса;

— В период действия режима повышенной готовности на территории ДНР вход в помещение супермаркета с животными запрещен.

В торговом центре «Галактика» в прикассовых зонах была сделана специальная разметка. На полу были обозначены зоны, где могут стоять покупатели в очереди на кассе, чтобы не боятся заразиться каким-либо вирусом от другого человека.

Читайте также

Как работают рынки в Донецке и Республике во время режима повышенной готовности

«Комсомолка» пообщалась с руководством государственного предприятия «Рынки Донбасса» и поприсутствовала на дезинфекции торговых площадей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU