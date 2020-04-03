Сеть супермаркетов ДНР ввела дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом
На сегодняшний день в Республике зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. Зараженные находятся под наблюдением врачей. Но чтобы не допустить распространения вируса, в Республике были введены дополнительные меры предосторожности.
Так на днях на входе в магазин сети «Первый Республиканский Супермаркет» появилось объявление с рядом правил, которых должен придерживаться покупатель.
— Входить в помещение магазина исключительно в медицинских (защитных) масках;
— Соблюдать между другими покупателями дистанцию полтора – два метра;
— Не посещать магазины и общественные места с симптомами вируса;
— В период действия режима повышенной готовности на территории ДНР вход в помещение супермаркета с животными запрещен.
В торговом центре «Галактика» в прикассовых зонах была сделана специальная разметка. На полу были обозначены зоны, где могут стоять покупатели в очереди на кассе, чтобы не боятся заразиться каким-либо вирусом от другого человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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