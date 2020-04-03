2020-04-03T09:03:19+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 3 апреля будет тепло, хоть и поднимется небольшой ветер

Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла, а ветер будет дуть со скоростью 12 метров в секунду
Екатерина Сорока
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За последние 179 лет в Луганске 3 апреля самая низкая температура была минус 8 градусов, а самая высокая – плюс 29 градусов. Фото: инстаграм lugansk_today_lprЗа последние 179 лет в Луганске 3 апреля самая низкая температура была минус 8 градусов, а самая высокая – плюс 29 градусов. Фото: инстаграм lugansk_today_lpr
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Погода в Луганске и ЛНР 3 апреля будет теплой. Воздух прогреется до 16 градусов тепла. Но снимать куртки еще рано. На улице все еще бушует ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

— С 21.00 2 апреля до 21.00 3 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 11-16 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

Тем временем в Краснодоне, Алчевске температура воздуха ожидается 1-3 градуса ниже нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью составит минус 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до минус 2 градусов ночью до 14-16 градусов выше нуля днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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