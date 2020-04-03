Погода на день в Донецке: 3 апреля ожидается ясная погода, без осадков

3 Апр 2020 2020-04-03T08:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на 3 апреля в Донецке обещает быть ясной и солнечной. Весь день на небе не будет ни единого облачка. Так что солнце будет радовать своим теплом до самого вечера.

Синоптики обещают в этот день хорошую погоду, без намека на осадки. Хоть ночью и было на улице достаточно холодно (температура упала до -3 градусов), то днем все совсем наоборот. Воздух прогреется до 12 градусов тепла. А ветер будет дуть максимум со скоростью 7 метров в секунду в южном направлении.

Народный прогноз погоды. 3 апреля наши предки с помощью погоды определяли – будет ли этот год плодородным или нет. Если в этот день при восходе солнца в небе можно было увидеть красные круги, то стоит освобождать погреба для новых запасов. Иначе их будет некуда девать, когда придет время собирать урожай.

Читайте также:

Глава ДНР ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

Денис Пушилин обратился к жителям Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU