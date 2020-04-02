2020-04-02T22:31:01+03:00
Политика

«Рука помощи»: В ЛНР рассказали, как отличить волонтеров от мошенников

В Республике организована помощь тем, кто оказался в изоляции в связи с мерами по предупреждению коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Волонтеры проходят соответствующую подготовку. Фото: ОД «Мир Луганщине»Волонтеры проходят соответствующую подготовку. Фото: ОД «Мир Луганщине»
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В Луганской Народной Республики стартует акция «Рука помощи». Активисты общественного движения «Мир Луганщине», проектов «Волонтер», «Дружина» и «Молодая гвардия» будут помогать пожилым, маломобильным гражданам и тем, кто оказался в изоляции в связи с мерами по предупреждению коронавируса.

- Многие жители Республики вынуждены оставаться дома и им необходима помощь волонтеров. Уже сейчас более 150 волонтеров во всех городах и районах ЛНР готовы помогать, - рассказала координатор проекта «Волонтер» Антонина Машкова.

Она пояснила, что волонтеры могут купить продукты, воду и лекарства. Все покупки активисты будут делать за средства граждан, которые обратились за помощью.

Оставить заявки для получения такой помощи можно по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05. Горячая линия будет принимать звонки с 09.00 до 18.00.

Волонтеры будут приходить только к гражданам, которые оставили свои обращения на горячую линию. Их можно будет узнать по накидкам с логотипом общественного движения и бейджам с печатью «Мира Луганщине». По замыслу организаторов это обезопасит жителей Республики от мошенников.

Также Машкова уточнила, что все волонтеры, которые участвуют в акции, прошли обучение, они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

Одновременно «Мир Луганщине» объявил набор желающих, которые хотят быть волонтерами в этой акции. Записаться можно по телефонам: (0642) 93-72-07, (099) 624 63 21 и (072) 108 55 06.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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