«Рука помощи»: В ЛНР рассказали, как отличить волонтеров от мошенников
В Луганской Народной Республики стартует акция «Рука помощи». Активисты общественного движения «Мир Луганщине», проектов «Волонтер», «Дружина» и «Молодая гвардия» будут помогать пожилым, маломобильным гражданам и тем, кто оказался в изоляции в связи с мерами по предупреждению коронавируса.
- Многие жители Республики вынуждены оставаться дома и им необходима помощь волонтеров. Уже сейчас более 150 волонтеров во всех городах и районах ЛНР готовы помогать, - рассказала координатор проекта «Волонтер» Антонина Машкова.
Она пояснила, что волонтеры могут купить продукты, воду и лекарства. Все покупки активисты будут делать за средства граждан, которые обратились за помощью.
Оставить заявки для получения такой помощи можно по телефонам: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05. Горячая линия будет принимать звонки с 09.00 до 18.00.
Волонтеры будут приходить только к гражданам, которые оставили свои обращения на горячую линию. Их можно будет узнать по накидкам с логотипом общественного движения и бейджам с печатью «Мира Луганщине». По замыслу организаторов это обезопасит жителей Республики от мошенников.
Также Машкова уточнила, что все волонтеры, которые участвуют в акции, прошли обучение, они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.
Одновременно «Мир Луганщине» объявил набор желающих, которые хотят быть волонтерами в этой акции. Записаться можно по телефонам: (0642) 93-72-07, (099) 624 63 21 и (072) 108 55 06.
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ИСТОЧНИК KP.RU