Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра

2 Апр 2020 2020-04-02T20:52:57+03:00

Это одна из мер, которые Глава ДНР ввел для недопущения распространения коронавируса

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Денис Пушилин внес в указ «О повышенной готовности» дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Одним из пунктов дополнительных мер стала социальная дистанция.

- Граждане обязаны в общественных местах соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, - сказал Глава ДНР.

Пушилин распорядился, чтобы руководители органов власти и предприятий всех форм в обязательном порядке обеспечили соблюдение дистанцирования для граждан, включая работников.

- МВД, МГБ и органу, осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор, поручено выявлять лиц, не соблюдающих требования самоизоляции и другие ограничения, действующие на период режима повышенной готовности, - поручил Глава Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU