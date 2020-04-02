Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра
Денис Пушилин внес в указ «О повышенной готовности» дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства.
Одним из пунктов дополнительных мер стала социальная дистанция.
- Граждане обязаны в общественных местах соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, - сказал Глава ДНР.
Пушилин распорядился, чтобы руководители органов власти и предприятий всех форм в обязательном порядке обеспечили соблюдение дистанцирования для граждан, включая работников.
- МВД, МГБ и органу, осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор, поручено выявлять лиц, не соблюдающих требования самоизоляции и другие ограничения, действующие на период режима повышенной готовности, - поручил Глава Республики.
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