2020-04-02T20:52:57+03:00
Политика

Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра

Это одна из мер, которые Глава ДНР ввел для недопущения распространения коронавируса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Дополнительные меры введены для недопущения распространения коронавируса. Фото: rasfokus.ruДополнительные меры введены для недопущения распространения коронавируса. Фото: rasfokus.ru
Изменить размер текста:

Денис Пушилин внес в указ «О повышенной готовности» дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

Одним из пунктов дополнительных мер стала социальная дистанция.

- Граждане обязаны в общественных местах соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, - сказал Глава ДНР.

Пушилин распорядился, чтобы руководители органов власти и предприятий всех форм в обязательном порядке обеспечили соблюдение дистанцирования для граждан, включая работников.

- МВД, МГБ и органу, осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор, поручено выявлять лиц, не соблюдающих требования самоизоляции и другие ограничения, действующие на период режима повышенной готовности, - поручил Глава Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

Денис Пушилин обратился к жителям Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 30-й бригаде ВСУ крупная недостача топлива и боеприпасов
Готовятся провокации? К линии разграничения в Донбассе прибыла группа украинских журналистов
Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра
Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике: Некоторые торговые сети призывают соблюдать дистанцию на кассе
Глава ДНР ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом
Минздрав ДНР готовит волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине
Воевать некому: в 25-й украинской бригаде, прибывшей в Донбасс, катастрофически не хватает бойцов
Спасатели ДНР показали, как проходит дезинфекция помещений и машин от вируса covid-19
Тотальный диктант в ДНР – 2020: Акция пройдет в режиме онлайн 4 апреля
В стиле «Белых касок»: на украинском пункте пропуска под Горловкой готовятся к приему жителей ДНР, «зараженных коронавирусом»
Рынки Донецка и Республики будут работать согласно графику
«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля
Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО
Начало курортного сезона в ДНР перенесли на 1 июля
Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках
Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус
Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки
«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР
Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов