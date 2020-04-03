2020-04-03T09:51:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Руководитель Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции

Коронавирус может достичь масштабов эпидемии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Долгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляцииДолгошапко: Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляцииФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Все, кто возвращается в ДНР, автоматически оказываются на 14-дневной самоизоляции.

- Пожалуйста, соблюдайте правила самоизоляции, - призывает министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. – Не подвергайте опасности заражения окружающих. Посмотрите, что происходит в США, Италии, Испании и других странах, где сейчас бушует пандемия коронавируса COVID-2019. Сколько людей пострадало из-за пренебрежения простыми правилами самоизоляции. Люди умирают тысячами, беда может прийти и в наш дом, нашу Республику.

Документ о самоизоляции подписывает каждый прибывший на пункте пропуска. Таких жителей теперь контролируют на дому участковые врачи вместе с сотрудниками полиции.

Народный Совет принял закон об административной ответственности за нарушение правил карантина, а также отказ выполнять санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, направленные на противодействие распространения новой инфекции. Жителей будут штрафовать на сумму от 30 до 60 тысяч рублей, повторно - от 60 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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