Глава ДНР ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Решение Главы ДНР о дополнительных мерах по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса было принято после того, как стало известно о двух заболевших этой инфекцией. Одна из мер предусматривает самоизоляцию для жителей в возрасте старше 65 лет.
- Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период до 17 апреля. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания или в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, – говорится в пункте 5 указа.
Ограничения не распространяются на случаи обращения за экстренной медпомощью, а также в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающим 100 метров от дома, выноса мусора.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.
Применение такого режима вполне закономерно. Ведь пожилые люди больше других подвержены заболеванию коварной инфекцией. И в то же время они весьма активны вне дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU