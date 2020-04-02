2020-04-02T20:36:48+03:00
Политика

Глава ДНР ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Сегодня Денис Пушилин ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Донецкие бабушки ведут такой же активный образ жизни, как и их сверстницы в других городах бывшего СССР. Фото: zaporizhzhya.znaj.uaДонецкие бабушки ведут такой же активный образ жизни, как и их сверстницы в других городах бывшего СССР. Фото: zaporizhzhya.znaj.ua
Изменить размер текста:

Решение Главы ДНР о дополнительных мерах по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса было принято после того, как стало известно о двух заболевших этой инфекцией. Одна из мер предусматривает самоизоляцию для жителей в возрасте старше 65 лет.

- Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период до 17 апреля. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания или в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах, – говорится в пункте 5 указа.

Ограничения не распространяются на случаи обращения за экстренной медпомощью, а также в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающим 100 метров от дома, выноса мусора.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.

Применение такого режима вполне закономерно. Ведь пожилые люди больше других подвержены заболеванию коварной инфекцией. И в то же время они весьма активны вне дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР ввел дополнительные меры по усилению режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса

Денис Пушилин обратился к жителям Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 30-й бригаде ВСУ крупная недостача топлива и боеприпасов
Готовятся провокации? К линии разграничения в Донбассе прибыла группа украинских журналистов
Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра
Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике: Некоторые торговые сети призывают соблюдать дистанцию на кассе
Глава ДНР ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом
Минздрав ДНР готовит волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине
Воевать некому: в 25-й украинской бригаде, прибывшей в Донбасс, катастрофически не хватает бойцов
Спасатели ДНР показали, как проходит дезинфекция помещений и машин от вируса covid-19
Тотальный диктант в ДНР – 2020: Акция пройдет в режиме онлайн 4 апреля
В стиле «Белых касок»: на украинском пункте пропуска под Горловкой готовятся к приему жителей ДНР, «зараженных коронавирусом»
Рынки Донецка и Республики будут работать согласно графику
«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля
Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО
Начало курортного сезона в ДНР перенесли на 1 июля
Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках
Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус
Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки
«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР
Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов