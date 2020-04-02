Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T19:51:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

- Жизнь и здоровье наших граждан – важнее всего. Поэтому мы с сегодняшнего дня усиливаем режим повышенной готовности рядом дополнительных мер. Они отражены в изменении в Указ «О введении режима повышенной готовности», - заявил Денис Владимирович.

Согласно правок в указ, теперь все прибывающие в ДНР из РФ или ЛНР граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней. Также двухнедельный режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане старше 65 лет.

Кроме этого запрещены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. После 18.00 запрещена работа всех предприятий общественного питания. Кафе и рестораны могут работать в режиме обслуживания на вынос или доставки заказов.

Также граждане обязаны в общественных мечтах соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 апреля 2020 года: двое заболевших, под наблюдением медиков 131 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 1 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU