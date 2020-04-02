2020-04-02T19:51:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом

Денис Пушилин ужесточил меры режима повышенной готовности
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Денис Пушилин ввел дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекцииДенис Пушилин ввел дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекцииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

- Жизнь и здоровье наших граждан – важнее всего. Поэтому мы с сегодняшнего дня усиливаем режим повышенной готовности рядом дополнительных мер. Они отражены в изменении в Указ «О введении режима повышенной готовности», - заявил Денис Владимирович.

Согласно правок в указ, теперь все прибывающие в ДНР из РФ или ЛНР граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней. Также двухнедельный режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане старше 65 лет.

Кроме этого запрещены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. После 18.00 запрещена работа всех предприятий общественного питания. Кафе и рестораны могут работать в режиме обслуживания на вынос или доставки заказов.

Также граждане обязаны в общественных мечтах соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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