Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввел дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.
- Жизнь и здоровье наших граждан – важнее всего. Поэтому мы с сегодняшнего дня усиливаем режим повышенной готовности рядом дополнительных мер. Они отражены в изменении в Указ «О введении режима повышенной готовности», - заявил Денис Владимирович.
Согласно правок в указ, теперь все прибывающие в ДНР из РФ или ЛНР граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней. Также двухнедельный режим самоизоляции обязаны соблюдать граждане старше 65 лет.
Кроме этого запрещены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. После 18.00 запрещена работа всех предприятий общественного питания. Кафе и рестораны могут работать в режиме обслуживания на вынос или доставки заказов.
Также граждане обязаны в общественных мечтах соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 апреля 2020 года: двое заболевших, под наблюдением медиков 131 человек
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 1 апреля 2020 года (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU