Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике: Некоторые торговые сети призывают соблюдать дистанцию на кассе

2 Апр 2020 2020-04-02T20:42:19+03:00

Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике уже есть в торговом центре «Галактика»

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Еще до нового указа Главы ДНР специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике появилась в некоторых торговых сетях. Впервые ее ввели в торговом центре «Галактика». Возле касс на полу можно увидеть яркие желтые круги и предупреждающие ленты. Они напоминают покупателям о том, что люди должны соблюдать между собой дистанцию. Это одна из мер предосторожности, чтобы уменьшить риски заражения не только коронавирусом, но и другими сезонными заболеваниями.

— Уважаемые клиенты, отнеситесь бережно к своему здоровью и здоровью окружающих! Специальная разметка на полу нашего торгового центра поможет вам соблюдать безопасную дистанцию друг от друга в прикассовой зоне, — сообщают работники торгового центра в социальных сетях. Местные жители должны знать и соблюдать меры предосторожности. Ведь вирус добрался и до Республики – двое заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU