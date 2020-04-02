Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике: Некоторые торговые сети призывают соблюдать дистанцию на кассе
Еще до нового указа Главы ДНР специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике появилась в некоторых торговых сетях. Впервые ее ввели в торговом центре «Галактика». Возле касс на полу можно увидеть яркие желтые круги и предупреждающие ленты. Они напоминают покупателям о том, что люди должны соблюдать между собой дистанцию. Это одна из мер предосторожности, чтобы уменьшить риски заражения не только коронавирусом, но и другими сезонными заболеваниями.
— Уважаемые клиенты, отнеситесь бережно к своему здоровью и здоровью окружающих! Специальная разметка на полу нашего торгового центра поможет вам соблюдать безопасную дистанцию друг от друга в прикассовой зоне, — сообщают работники торгового центра в социальных сетях. Местные жители должны знать и соблюдать меры предосторожности. Ведь вирус добрался и до Республики – двое заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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