Воевать некому: в 25-й украинской бригаде, прибывшей в Донбасс, катастрофически не хватает бойцов

2 Апр 2020 2020-04-02T19:08:42+03:00

Элитное соединение десантников укомплектовано лишь на 60 процентов

Изменить размер текста: A A

Из Днепропетровской области в Донбасс снова прибыла по ротации 25-я воздушно-десантная бригада. Только вот воевать бравые десантники совсем не горят желанием. Элитное соединение укомплектовано лишь на 60 процентов. Об этом Народной милиции ЛНР стало известно от источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север».

- Позиции 25-й бригады в настоящее время преимущественно полупустые, отмечается нехватка военнослужащих и проблемы с организацией боевого дежурства, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции приводит к увеличению небоевых потерь, что значительного снижает уровень укомплектованности подразделений ВСУ.

- 37 военнослужащих соединения госпитализированы в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус, 10 больных скрывается командованием в медицинских подразделениях соединения, - сообщил Осадчий.

В то же время от командира бригады полковника Олега Зенченко требуют эффективной работы по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне ответственности соединения. Но выполнить это требование Зенченко не может. Из штатных 136 человек зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады на позициях находится всего 62 бойца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В стиле «Белых касок»: на украинском пункте пропуска под Горловкой готовятся к приему жителей ДНР, «зараженных коронавирусом»

Силы спецопераций ВСУ затеяли информационно-психологическую операцию на КПВВ «Майорск» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU