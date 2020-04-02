2020-04-02T19:08:42+03:00
Политика

Воевать некому: в 25-й украинской бригаде, прибывшей в Донбасс, катастрофически не хватает бойцов

Элитное соединение десантников укомплектовано лишь на 60 процентов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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25-я бригада прибыла в Луганскую область в «кастрированном» виде. Фото: facebook.com/25brigade25-я бригада прибыла в Луганскую область в «кастрированном» виде. Фото: facebook.com/25brigade
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Из Днепропетровской области в Донбасс снова прибыла по ротации 25-я воздушно-десантная бригада. Только вот воевать бравые десантники совсем не горят желанием. Элитное соединение укомплектовано лишь на 60 процентов. Об этом Народной милиции ЛНР стало известно от источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север».

- Позиции 25-й бригады в настоящее время преимущественно полупустые, отмечается нехватка военнослужащих и проблемы с организацией боевого дежурства, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции приводит к увеличению небоевых потерь, что значительного снижает уровень укомплектованности подразделений ВСУ.

- 37 военнослужащих соединения госпитализированы в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус, 10 больных скрывается командованием в медицинских подразделениях соединения, - сообщил Осадчий.

В то же время от командира бригады полковника Олега Зенченко требуют эффективной работы по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне ответственности соединения. Но выполнить это требование Зенченко не может. Из штатных 136 человек зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады на позициях находится всего 62 бойца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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