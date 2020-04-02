Готовятся провокации? К линии разграничения в Донбассе прибыла группа украинских журналистов

2 Апр 2020 2020-04-02T21:16:00+03:00

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В так называемую зону «операции объединенных сил» побыли журналисты украинских телеканалов. По словам официального представителя Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Якова Осадчего, они прибыли для подготовки фейковых материалов.

- Пытаясь скрыть свои преступления против мирного населения Донбасса, командование «ООС» обвиняет Народную милицию ЛНР в обстрелах населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории, - говорит Осадчий. - Для подготовки фейковых материалов противник задействует подконтрольные СМИ и откомандированную в зону карательной операции оперативную группу от 74-го центра информационно-психологических операций.

Осадчий отметил, что работа журналистов зафиксирована около поселка Новотошковское, откуда было обстреляно Голубовское.

- Отмечена работа прибыли групп журналистов телеканалов ICTV, «5 канал» и «Украина», - рассказал Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU