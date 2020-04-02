2020-04-02T21:16:00+03:00
Политика

Готовятся провокации? К линии разграничения в Донбассе прибыла группа украинских журналистов

Корреспондентов сопровождает офицер центра информационно-психологических операций
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Командование ВСУ регулярно задействует журналистов для распространения лжи. Фото: zi.uaКомандование ВСУ регулярно задействует журналистов для распространения лжи. Фото: zi.ua
Изменить размер текста:

В так называемую зону «операции объединенных сил» побыли журналисты украинских телеканалов. По словам официального представителя Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Якова Осадчего, они прибыли для подготовки фейковых материалов.

- Пытаясь скрыть свои преступления против мирного населения Донбасса, командование «ООС» обвиняет Народную милицию ЛНР в обстрелах населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории, - говорит Осадчий. - Для подготовки фейковых материалов противник задействует подконтрольные СМИ и откомандированную в зону карательной операции оперативную группу от 74-го центра информационно-психологических операций.

Осадчий отметил, что работа журналистов зафиксирована около поселка Новотошковское, откуда было обстреляно Голубовское.

- Отмечена работа прибыли групп журналистов телеканалов ICTV, «5 канал» и «Украина», - рассказал Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Заявления главы офиса президента Украины вызвали удивление в республиках Донбасса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 30-й бригаде ВСУ крупная недостача топлива и боеприпасов
Готовятся провокации? К линии разграничения в Донбассе прибыла группа украинских журналистов
Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра
Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике: Некоторые торговые сети призывают соблюдать дистанцию на кассе
Глава ДНР ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом
Минздрав ДНР готовит волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине
Воевать некому: в 25-й украинской бригаде, прибывшей в Донбасс, катастрофически не хватает бойцов
Спасатели ДНР показали, как проходит дезинфекция помещений и машин от вируса covid-19
Тотальный диктант в ДНР – 2020: Акция пройдет в режиме онлайн 4 апреля
В стиле «Белых касок»: на украинском пункте пропуска под Горловкой готовятся к приему жителей ДНР, «зараженных коронавирусом»
Рынки Донецка и Республики будут работать согласно графику
«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля
Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО
Начало курортного сезона в ДНР перенесли на 1 июля
Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках
Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус
Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки
«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР
Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов