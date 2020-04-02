2020-04-02T19:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав ДНР готовит волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине

Студенты будут приносить пенсионерам, продукты, лекарства и выносить мусор
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР готовят волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине. Фото: amurmedia.ruВ ДНР готовят волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине. Фото: amurmedia.ru
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Сейчас с ДНР два человека, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-2019. Как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса – неизвестно.

- На случай появления большого количества больных коронавирусом и тех, кто будет на длительной самоизоляции, нам потребуются две группы волонтеров. Наберем их из числа студентов. Первая будет помогать участковым врачам следить за соблюдением жителями самоизоляции. Вторую задействуем в обходах дворов. Сейчас обучаем волонтеров правильно общаться с пожилыми людьми, которым нужно будет приносить продукты, лекарства, выносить мусор. Этим могут заниматься необязательно будущие медики. Данный проект отработаем совместно с общественной организацией «Молодая Республика», - рассказала «КП» министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

В ДНР функционируют больше десяти специально подготовленных инфекционных стационаров в Горловке, Донецке, Макеевке, Торезе, Амвросиевке. На очереди – Енакиево. В случае эпидемии госпитальные базы могут быть развернуты практически во всех больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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