В 30-й бригаде ВСУ крупная недостача топлива и боеприпасов

2 Апр 2020 2020-04-02T22:13:43+03:00

В ВСУ процветает воровство и торговля оружием. Фото: warfiles.ru

Изменить размер текста: A A

В украинских вооруженных формированиях продолжают обнаруживаться крупные недостачи вооружения и оснащения. В ходе последней проверки комиссия недосчиталась военного имущества в 30-й бригаде ВСУ.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в бригаде исчезли боеприпасы и топливо.

- В пункте временной дислокации первого самоходного артиллерийского дивизиона 30-й бригады ВФУ выявлена недостача 70 120-миллиметровых мин и 17 тонн горюче-смазочных материалов, - говорит он. - Ранее сотрудниками СБУ были задокументированы факты продажи злоумышленниками данного соединения двух гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысячи патронов калибра 7,62 миллиметра.

Осадчий отметил, что сейчас в бригаде проводятся разбирательства.

- В отношении командования военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Заявления главы офиса президента Украины вызвали удивление в республиках Донбасса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU