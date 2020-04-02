2020-04-02T22:13:43+03:00
Политика

В 30-й бригаде ВСУ крупная недостача топлива и боеприпасов

Украинский комбриг попал под следствие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В ВСУ процветает воровство и торговля оружием. Фото: warfiles.ruВ ВСУ процветает воровство и торговля оружием. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

В украинских вооруженных формированиях продолжают обнаруживаться крупные недостачи вооружения и оснащения. В ходе последней проверки комиссия недосчиталась военного имущества в 30-й бригаде ВСУ.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в бригаде исчезли боеприпасы и топливо.

- В пункте временной дислокации первого самоходного артиллерийского дивизиона 30-й бригады ВФУ выявлена недостача 70 120-миллиметровых мин и 17 тонн горюче-смазочных материалов, - говорит он. - Ранее сотрудниками СБУ были задокументированы факты продажи злоумышленниками данного соединения двух гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тысячи патронов калибра 7,62 миллиметра.

Осадчий отметил, что сейчас в бригаде проводятся разбирательства.

- В отношении командования военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Господин Ермак забыл, что именно Украина отказалась от обмена удерживаемых лиц 29 марта

Заявления главы офиса президента Украины вызвали удивление в республиках Донбасса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 30-й бригаде ВСУ крупная недостача топлива и боеприпасов
Готовятся провокации? К линии разграничения в Донбассе прибыла группа украинских журналистов
Глава ДНР: Граждане обязаны в общественных местах соблюдать дистанцию не менее одного метра
Специальная разметка для магазинов в Донецке и Республике: Некоторые торговые сети призывают соблюдать дистанцию на кассе
Глава ДНР ввел обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Глава ДНР обратился к жителям Республики в связи ситуацией с коронавирусом
Минздрав ДНР готовит волонтеров, которые будут помогать пожилым людям на карантине
Воевать некому: в 25-й украинской бригаде, прибывшей в Донбасс, катастрофически не хватает бойцов
Спасатели ДНР показали, как проходит дезинфекция помещений и машин от вируса covid-19
Тотальный диктант в ДНР – 2020: Акция пройдет в режиме онлайн 4 апреля
В стиле «Белых касок»: на украинском пункте пропуска под Горловкой готовятся к приему жителей ДНР, «зараженных коронавирусом»
Рынки Донецка и Республики будут работать согласно графику
«Ощадбанк» продлил для жителей Донбасса действие платежных карт, срок которых истекает до 1 июля
Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО
Начало курортного сезона в ДНР перенесли на 1 июля
Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках
Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус
Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки
«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР
Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов