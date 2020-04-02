Тотальный диктант в ДНР – 2020: Акция пройдет в режиме онлайн 4 апреля
Тотальный диктант в ДНР – 2020 все же пройдет 4 апреля, но в режиме онлайн, то есть на официальном сайте акции. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Министерства образования и науки Республики.
— Тотальный диктант войдет в программу онлайн-марафона и начнется в 11.00 (МСК). Владимир Пахомов – председатель Филологического совета Тотального диктанта и главный редактор портала «Грамота.ру» – продиктует текст под названием «Время, вперед!», который специально для акции написал Андрей Геласимов, — говорится в сообщении.
Чтобы написать диктант онлайн, нужно зарегистрироваться на марафон на официальном сайте акции по ссылке.
Добавим, что ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса, организаторы акции приняли решение перенести оффлайн Тотальный диктант – 2020. Он пройдет 17 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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