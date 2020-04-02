Тотальный диктант в ДНР – 2020: Акция пройдет в режиме онлайн 4 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T18:09:12+03:00

Онлайн тестирование не отменяет Тотальный диктант, который пройдет 17 октября оффлайн. Фото: asi.org.ru

Из-за угрозы распространения коронавируса организаторы Тотального диктанта перенесли дату проведения тестирования. Но диктант все же можно написать 4 апреля

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Тотальный диктант в ДНР – 2020 все же пройдет 4 апреля, но в режиме онлайн, то есть на официальном сайте акции. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Министерства образования и науки Республики.

— Тотальный диктант войдет в программу онлайн-марафона и начнется в 11.00 (МСК). Владимир Пахомов – председатель Филологического совета Тотального диктанта и главный редактор портала «Грамота.ру» – продиктует текст под названием «Время, вперед!», который специально для акции написал Андрей Геласимов, — говорится в сообщении.

Чтобы написать диктант онлайн, нужно зарегистрироваться на марафон на официальном сайте акции по ссылке.

Добавим, что ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса, организаторы акции приняли решение перенести оффлайн Тотальный диктант – 2020. Он пройдет 17 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU