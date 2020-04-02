Спасатели ДНР показали, как проходит дезинфекция помещений и машин от вируса covid-19
В подразделениях МЧС ДНР на днях были созданы специальные нештатные отделения. Их подготовили к важной миссии – специальная обработка помещений, техники, транспорта и улиц из-за угрозы распространения коронавируса covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства ДНР.
— Все подразделения МЧС укомплектованы современным оборудованием, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи в максимально короткие сроки. Также имеется необходимое количество дезинфицирующего раствора для его применения, способного обеспечить безопасность территорий и граждан, — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что со 2 апреля созданные подразделения МЧС заступили на службу на таможенных постах с ЛНР и международных пропускных пунктах с РФ. Обязательной дезинфекции будут подвергаться транспортные средства.
В подразделениях МЧС проверили готовность к спецобработке помещений, транспорта.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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