Рынки Донецка и Республики будут работать согласно графику

2 Апр 2020 2020-04-02T16:48:07+03:00

Несколько раз в день на рынках Донецка и Республики проводится дезинфекция

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В последнее время многие в Донецке и Республике стали обсуждать возможное закрытие рынков в связи с обстановкой. Эта информация является недостоверной. Об этом «Комсомолке» рассказал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности государственного предприятия «Рынки Донбасса» Сергей Шитиков.

– Рынки работают в штатном режиме по прежнему графику с семи утра до пяти вечера. Исключений в данном случае нет. Если будут изменения - мы сообщим об этом на своем сайте. Согласно указу Главы Донецкой Народной Республики «О введении режима повышенной готовности» и внутренних приказов разработан целый ряд мероприятий, с которым ознакомлены администрации всех рынков, - говорит представитель предприятия «Рынки Донбасса».

Сергей Николаевич добавил, что на рынках проводится дезинфекция площадей, влажная уборка и дезинфекция помещений администрации рынков. Проводится проветривание и введен масочный режим.

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«Комсомолка» пообщалась с руководством государственного предприятия «Рынки Донбасса» и поприсутствовала на дезинфекции торговых площадей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU