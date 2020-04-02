2020-04-02T13:59:56+03:00
Политика

Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО

В подразделениях УГИБДД МВД минимизируют общение сотрудников с жителями
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Регистрация транспорта в МРЭО будет проходить так, чтобы минимизировать общение граждан и сотрудников. Фото: Пресс-служба МВД ЛНРРегистрация транспорта в МРЭО будет проходить так, чтобы минимизировать общение граждан и сотрудников. Фото: Пресс-служба МВД ЛНР
Изменить размер текста:

Из-за угрозы распространения коронавируса в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР минимизировано личное общение в момент предоставления услуг, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Прием граждан осуществляется только в специально отведенном помещении, через окна приема. Об этом рассказали в пресс-службе МВД ЛНР.

Также регистрация транспорта, процедура сдачи экзаменов и выдача водительских удостоверений в МРЭО скорректирована так, чтобы минимизировать общение граждан и сотрудников. За консультацией обращаться по телефонам:

- МРЭО г. Краснодон – 072 199 11 06

- МРЭО г. Красный Луч – 072 198 46 36

- МРЭО г. Луганск – 072 199 58 58

- МРЭО г. Перевальск – 072 193 81 81

- МРЭО г. Ровеньки – 072 198 24 64

- МРЭО г. Стаханов – 072 500 67 26

Графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы. Количество граждан, одновременно сдающих экзамены, будет сокращено.

Свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов и согласования маршрутов их перевозки будут выдавать только после предварительной записи по телефону.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону (0642) 92-79-10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР будут принимать документы на паспорта только по электронной очереди

В МВД разъяснили порядок оформления паспортов ЛНР и РФ в связи с мерами по предотвращению угрозы коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО
Начало курортного сезона в ДНР перенесли на 1 июля
Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках
Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус
Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки
«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР
Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов
Погода на день в Донецке: 2 апреля заметно потеплеет - до 10 градусов
Глава Минздрава ДНР 3 апреля проведет прямую линию с жителями Республики
Коронавирус в ЛНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 270 человек
Анализы контактирующих с больным Covid-19 жителем ЛНР дали отрицательный результат
Правительство России поспособствовало возвращению их-за границы всех туристов ДНР
ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля
В ДНР приостанавливают работу музеи и библиотеки
В ДНР за сутки госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус
В Минздраве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом жительницы ДНР
«Комбриг наши деньги украл!» В Донбассе семь человек были покалечены в драке нацгвардейцев и солдат 59-й бригады ВСУ
Украинские военные из Песок выпустили противотанковую ракету по Донецку
Контролирующие органы ЛНР пока не будут проводить проверки
Украинские военные в Донецке за сутки разрушили семь жилых домов
В ЛНР с 1 апреля приостановлена работа нотариусов, БТИ и ЗАГСов
В Горловке в результате обстрела повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса
В Луганске не состоится парад 1 мая из-за угрозы коронавируса
Запуск платежных терминалов в ДНР: в апреле все должно заработать
Украинские боевики обстреляли ДНР из 122-миллиметровых гаубиц
Погода на день в Луганске: 1 апреля переменная облачность, до +7
Погода на день в Донецке: 1 апреля будет облачным, до +7 градусов