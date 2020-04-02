Как из-за угрозы коронавируса в ЛНР работают МРЭО
Из-за угрозы распространения коронавируса в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР минимизировано личное общение в момент предоставления услуг, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Прием граждан осуществляется только в специально отведенном помещении, через окна приема. Об этом рассказали в пресс-службе МВД ЛНР.
Также регистрация транспорта, процедура сдачи экзаменов и выдача водительских удостоверений в МРЭО скорректирована так, чтобы минимизировать общение граждан и сотрудников. За консультацией обращаться по телефонам:
- МРЭО г. Краснодон – 072 199 11 06
- МРЭО г. Красный Луч – 072 198 46 36
- МРЭО г. Луганск – 072 199 58 58
- МРЭО г. Перевальск – 072 193 81 81
- МРЭО г. Ровеньки – 072 198 24 64
- МРЭО г. Стаханов – 072 500 67 26
Графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы. Количество граждан, одновременно сдающих экзамены, будет сокращено.
Свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов и согласования маршрутов их перевозки будут выдавать только после предварительной записи по телефону.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону (0642) 92-79-10.
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ИСТОЧНИК KP.RU