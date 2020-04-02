Начало курортного сезона в ДНР перенесли на 1 июля

2 Апр 2020 2020-04-02T12:48:38+03:00

В июне на пляжах Седово не будет такого скопления отдыхающих. Фото: Юлия САЛОВСКАЯ

Впрочем, это дата – не окончательная

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Во второй апрельский день жителей ДНР предупредили, что начало курортного сезона переносится ориентировочно на 1 июля. Принято такое решение с целью недопущения массового распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- Дата не окончательная, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Подчеркиваем, что власти Республики предпринимают все необходимые меры для предупреждения массового заражения, - заявили в оперативном штабе.

Напомним, что в ДНР зафиксировано два случая заболевания COVID-19. Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, был создан в ДНР 11 марта.

- Откровенно говоря, пока даже не задумывалась о летнем отдыхе, - говорит дончанка Татьяна Соболева. – Сейчас мы все ждем, какие новые ограничения введут в Республике. Как это отразится на работе и зарплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU