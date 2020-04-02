2020-04-02T11:42:50+03:00
Политика

Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках

А также из-за угрозы коронавируса соблюдать дистанцию между собой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Посетителям почты надо быть в масках и соблюдать дистанцию. Фото: vk.com/id334531336Посетителям почты надо быть в масках и соблюдать дистанцию. Фото: vk.com/id334531336
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Администрация госпредприятия «Почта Донбасса» сегодня обратилась к жителям Республики с просьбой соблюдать ряд правил при посещении почтовых отделений. Дабы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Прежде всего, дончанам рекомендовано входить в помещение отделения почтовой связи (ОПС) исключительно в медицинских масках. Также посетителям надо соблюдать между собою дистанцию в полтора-два метра. Запрещен вход в ОПС с животными.

Тем временем, сегодня, 2 апреля, в Ленинском районе Донецка будет открыт еще один единый центр связи (ЕЦС) по адресу: улица Куприна, 50. Почти 20 тысяч человек, проживающих в районе обслуживания, смогут воспользоваться полным спектром услуг почтового ведомства. ЕЦС будет работать шесть дней в неделю. Новый центр связи станет пятьдесят восьмым в Республике и шестнадцатым в Донецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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