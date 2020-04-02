2020-04-02T08:28:10+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов

Западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Днем в Луганске после морозной ночи заметно потеплеет. Фото: instagram.com/olga_1978_olgaДнем в Луганске после морозной ночи заметно потеплеет. Фото: instagram.com/olga_1978_olga
Изменить размер текста:

2 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, днем – 9-11 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и 8-10 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5-7 градусов мороза ночью до 8-10 градусов выше нуля днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 2 апреля – 05.30, время захода – 19.27. Продолжительность светового дня составит 13 часов 57 минут.

3 и 4 апреля осадков не ожидается, днем температурный фон незначительно повысится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР с 1 апреля приостановлена работа нотариусов, БТИ и ЗАГСов

Такое решение приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей ДНР попросили входить на почту только в масках
Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус
Для обстрела Донецка украинские военные даже вывели на передовую танки
«Киборги» из 93-й украинской бригады убили пожилую жительницу ЛНР
Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов
Погода на день в Донецке: 2 апреля заметно потеплеет - до 10 градусов
Глава Минздрава ДНР 3 апреля проведет прямую линию с жителями Республики
Коронавирус в ЛНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 270 человек
Анализы контактирующих с больным Covid-19 жителем ЛНР дали отрицательный результат
Правительство России поспособствовало возвращению их-за границы всех туристов ДНР
ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля
В ДНР приостанавливают работу музеи и библиотеки
В ДНР за сутки госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус
В Минздраве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом жительницы ДНР
«Комбриг наши деньги украл!» В Донбассе семь человек были покалечены в драке нацгвардейцев и солдат 59-й бригады ВСУ
Украинские военные из Песок выпустили противотанковую ракету по Донецку
Контролирующие органы ЛНР пока не будут проводить проверки
Украинские военные в Донецке за сутки разрушили семь жилых домов
В ЛНР с 1 апреля приостановлена работа нотариусов, БТИ и ЗАГСов
В Горловке в результате обстрела повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса
В Луганске не состоится парад 1 мая из-за угрозы коронавируса
Запуск платежных терминалов в ДНР: в апреле все должно заработать
Украинские боевики обстреляли ДНР из 122-миллиметровых гаубиц
Погода на день в Луганске: 1 апреля переменная облачность, до +7
Погода на день в Донецке: 1 апреля будет облачным, до +7 градусов