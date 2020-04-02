Погода на день в Луганске: 2 апреля без осадков и потеплеет до 12 градусов
2 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов ниже нуля, днем – 9-11 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 5-7 градусов ночью и 8-10 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 5-7 градусов мороза ночью до 8-10 градусов выше нуля днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 2 апреля – 05.30, время захода – 19.27. Продолжительность светового дня составит 13 часов 57 минут.
3 и 4 апреля осадков не ожидается, днем температурный фон незначительно повысится.
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ИСТОЧНИК KP.RU