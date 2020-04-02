Погода на день в Донецке: 2 апреля заметно потеплеет - до 10 градусов

2 Апр 2020 2020-04-02T08:24:56+03:00

В Донецке днем будет солнечно и тепло Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

Утро 2 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет ясным. А днем на небе появятся облака. Осадков не ожидается.

Утром столбики термометров будут находиться на отметках от −3 до +2 градусов. Днем и вечером синоптики прогнозируют +10... +8 градусов.

В первой половине дня ветер будет дуть в юго-западном направлении, которое потом сменится на западное. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.

В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берез. В это время бывают первые грозы, распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.

Днем 3 и 4 апреля будет еще теплее – до 15 градусов. По ночам – около нуля. Без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй случай коронавируса в ДНР: COVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы Республики

Первый случай обнаружения коронавируса в ДНР был выявлен у жительницы Республики вчера (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU