Погода на день в Донецке: 2 апреля заметно потеплеет - до 10 градусов
Утро 2 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет ясным. А днем на небе появятся облака. Осадков не ожидается.
Утром столбики термометров будут находиться на отметках от −3 до +2 градусов. Днем и вечером синоптики прогнозируют +10... +8 градусов.
В первой половине дня ветер будет дуть в юго-западном направлении, которое потом сменится на западное. Скорость воздушных масс составит от 2 до 5 м/с.
В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берез. В это время бывают первые грозы, распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.
Днем 3 и 4 апреля будет еще теплее – до 15 градусов. По ночам – около нуля. Без осадков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второй случай коронавируса в ДНР: COVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы Республики
Первый случай обнаружения коронавируса в ДНР был выявлен у жительницы Республики вчера (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU