2020-04-01T23:59:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава ДНР 3 апреля проведет прямую линию с жителями Республики

Тема - противодействие распространения коронавируса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Глава Минздрава ДНР проведет прямую линию с жителямиГлава Минздрава ДНР проведет прямую линию с жителямиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В пятницу, 3 апреля, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко проведет прямую линию с жителями Республики на тему противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и по другим злободневным вопросам.

- В 20.00 на телеканале «Юнион» состоится прямой диалог с министром здравоохранения Республики Ольгой Долгошапко и профильными специалистами Минздрава, - говорится в сообщении.

Вопросы жители могут задать, позвонив на «горячую линию» по противодействию распространения COVID-19 – короткий номер 277 с мобильного или по телефону: (071) 099-99-22 с 9.00 до 18.00, в пятницу звонки принимаются до 12.00.

Вопросы можно присылать и на электронный адрес mz-press@mail.ru с пометкой в теме письма «Вопрос министру».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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