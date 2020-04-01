Глава Минздрава ДНР 3 апреля проведет прямую линию с жителями Республики

1 Апр 2020 2020-04-01T23:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 3 апреля, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко проведет прямую линию с жителями Республики на тему противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и по другим злободневным вопросам.

- В 20.00 на телеканале «Юнион» состоится прямой диалог с министром здравоохранения Республики Ольгой Долгошапко и профильными специалистами Минздрава, - говорится в сообщении.

Вопросы жители могут задать, позвонив на «горячую линию» по противодействию распространения COVID-19 – короткий номер 277 с мобильного или по телефону: (071) 099-99-22 с 9.00 до 18.00, в пятницу звонки принимаются до 12.00.

Вопросы можно присылать и на электронный адрес mz-press@mail.ru с пометкой в теме письма «Вопрос министру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второй случай коронавируса в ДНР: COVID-19 выявили у ребенка первой заболевшей жительницы Республики

Первый случай обнаружения коронавируса в ДНР был выявлен у жительницы Республики вчера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU