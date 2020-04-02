Медперсонал больницы Мариуполя в полном составе написал заявление на увольнение из-за прибывших солдат ВСУ с подозрением на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T10:58:07+03:00

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В связи с тем, что в восьмую городскую больницу Мариуполя госпитализировали почти 200 солдат украинских вооруженных формирований с подозрением на коронавирус, медперсонал в полном составе написал заявление на увольнение. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- От жителей Мариуполя нам стало известно, что медицинский персонал городской больницы №8 в полном составе подал заявления об увольнении, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

По словам представители Народной милиции ДНР, причиной этому послужили необеспеченность средствами индивидуальной защиты, отсутствие тестовых систем для выявления коронавирусной инфекции. А также нехватка мест в стационарах по причине госпитализации в медучреждение около 200 военнослужащих 10-й и 128-й бригад с подозрениями на заражение коронавирусом.

Тем временем, коронавирусную инфекцию подтвердили еще у четырех жителей Мариуполя. Все они находились в контакте с первым заболевшим жителем города у моря, который приехал из Египта.

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ИСТОЧНИК KP.RU