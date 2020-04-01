Коронавирус в ЛНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 270 человек
На сегодняшний день на территории Луганской Народной Республики один официально подтвержденный случай заболевания Covid-19.
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства медики ЛНР поместили под динамическое наблюдение 270 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.
- Что касается вопроса обсервации, то в лечебных учреждениях Республики под динамическим медицинским наблюдением врачей находится 270 человек, - сказал он.
Главный санврач отметил, что были получены анализы контактирующих с заболевшим Covid-19.
- Результаты тест-систем жены, сына, других контактов первого в ЛНР заразившегося вирусом COVID-19 дали отрицательный результат, - рассказал Докашенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU