Коронавирус в ЛНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 270 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T22:57:18+03:00

Под наблюдением медиков 270 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 1 апреля 2020 года

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На сегодняшний день на территории Луганской Народной Республики один официально подтвержденный случай заболевания Covid-19.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории государства медики ЛНР поместили под динамическое наблюдение 270 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко.

- Что касается вопроса обсервации, то в лечебных учреждениях Республики под динамическим медицинским наблюдением врачей находится 270 человек, - сказал он.

Главный санврач отметил, что были получены анализы контактирующих с заболевшим Covid-19.

- Результаты тест-систем жены, сына, других контактов первого в ЛНР заразившегося вирусом COVID-19 дали отрицательный результат, - рассказал Докашенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU