Анализы контактирующих с больным Covid-19 жителем ЛНР дали отрицательный результат

1 Апр 2020 2020-04-01T22:46:43+03:00

Заболевший находится на лечении в четвертой луганской больнице

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Появились результаты анализов контактирующих с первым заболевшим Covid-19 жителем Луганской Народной Республики.

- Они обследованы. Результаты тест-систем жены, сына, других контактов первого в ЛНР заразившегося вирусом COVID-19 дали отрицательный результат, - сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

О первом зараженном коронавирусной инфекцией в Луганской Народной Республике 28 марта 2020 года заявили министр здравоохранения Наталия Пащенко. После дополнительного обследования, спустя два дня, 30 марта диагноз подтвердился.

На данный момент заболевший Covid-19 проходит лечение в луганской больнице №4. По словам медиков, его состояние удовлетворительное.

Тем временем, в Республике временно ограничено проведение все видов культурных и спортивных мероприятий, запрещено предоставление услуг: фитнес-клубам, спа-салонам, салонам красоты и другим.

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ИСТОЧНИК KP.RU