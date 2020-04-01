Правительство России поспособствовало возвращению их-за границы всех туристов ДНР

1 Апр 2020 2020-04-01T22:09:03+03:00

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Жители Республики, которые отправились отдыхать за границу по украинскому загранпаспорту, с 18 марта не могли вернуться домой. Это было вызвано введенными ограничениями Российской Федерации на въезд в страну иностранным гражданам из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции - запрет действует до 1 мая.

Однако Правительство Донецкой Народной Республики собрало информацию о «заблокированных» жителях и передало ее в соответствующие органы РФ.

- Правительством Российской Федерации были внесены изменения в Распоряжение, предусматривающие исключения при пересечении границы РФ в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, при наличии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории ДНР и ЛНР, - рассказали в министерстве молодежи спорта и туризма ДНР.

В министерстве отметили, что за всеми вернувшимися туристами в Республику, установлено медицинское наблюдение с соблюдением двухнедельного режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU