1 Апр 2020 2020-04-01T21:44:27+03:00

ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля. Фото: miaistok.su

На какой срок – пока неизвестно

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Пересечение границы ДНР и ЛНР через таможенные посты «759-й км трассы М-03», «Никишино» и «Снежное» будет прекращено в полночь 2 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

- Пропускать будут только через таможенный пост в Дебальцево «Площадка 1», находящийся по адресу поселок Октябрьский, улица Харьковская, 21(район автозаправки «Марс»), - рассказали в Министерстве доходов.

На какой срок закрываются таможенные посты – пока неизвестно.

Напомним, что в ДНР зарегистрировано два подтвержденных случая заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Под наблюдением врачей в инфекционных стационарах 126 человек. На домашней самоизоляции – 9410 человек, из них 8178 - пересекли государственную границу.

Коронавирус COVID-19 достиг масштабов пандемии. Сейчас США по уровню заболеваемости и смертности вышли на первое место в мире. В Италии, Испании, Франции, Германии – ситуация не на много лучше.

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ИСТОЧНИК KP.RU