2020-04-01T21:44:27+03:00
Коронавирус Covid-19

ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля

На какой срок – пока неизвестно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля. Фото: miaistok.suДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля. Фото: miaistok.su
Изменить размер текста:

Пересечение границы ДНР и ЛНР через таможенные посты «759-й км трассы М-03», «Никишино» и «Снежное» будет прекращено в полночь 2 апреля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

- Пропускать будут только через таможенный пост в Дебальцево «Площадка 1», находящийся по адресу поселок Октябрьский, улица Харьковская, 21(район автозаправки «Марс»), - рассказали в Министерстве доходов.

На какой срок закрываются таможенные посты – пока неизвестно.

Напомним, что в ДНР зарегистрировано два подтвержденных случая заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Под наблюдением врачей в инфекционных стационарах 126 человек. На домашней самоизоляции – 9410 человек, из них 8178 - пересекли государственную границу.

Коронавирус COVID-19 достиг масштабов пандемии. Сейчас США по уровню заболеваемости и смертности вышли на первое место в мире. В Италии, Испании, Франции, Германии – ситуация не на много лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР с 31 марта приостановили работу магазинов с непродовольственными товарами

Власти Республики усиливают меры по предупреждению распространения коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ЛНР, последние новости на 1 апреля 2020 года: один заболевший, под наблюдением медиков 270 человек
Анализы контактирующих с больным Covid-19 жителем ЛНР дали отрицательный результат
Правительство России поспособствовало возвращению их-за границы всех туристов ДНР
ДНР закроет три таможенных поста на границе с ЛНР 2 апреля
В ДНР приостанавливают работу музеи и библиотеки
В ДНР за сутки госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус
В Минздраве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом жительницы ДНР
«Комбриг наши деньги украл!» В Донбассе семь человек были покалечены в драке нацгвардейцев и солдат 59-й бригады ВСУ
Украинские военные из Песок выпустили противотанковую ракету по Донецку
Контролирующие органы ЛНР пока не будут проводить проверки
Украинские военные в Донецке за сутки разрушили семь жилых домов
В ЛНР с 1 апреля приостановлена работа нотариусов, БТИ и ЗАГСов
В Горловке в результате обстрела повреждены восемь автобусов и четыре троллейбуса
В Луганске не состоится парад 1 мая из-за угрозы коронавируса
Запуск платежных терминалов в ДНР: в апреле все должно заработать
Украинские боевики обстреляли ДНР из 122-миллиметровых гаубиц
Погода на день в Луганске: 1 апреля переменная облачность, до +7
Погода на день в Донецке: 1 апреля будет облачным, до +7 градусов