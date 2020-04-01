1 Апр 2020 2020-04-01T19:55:39+03:00

В ДНР за сутки госпитализировали 12 человек с подозрением на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За прошедшие сутки в ДНР в инфекционные отделения положили двенадцать человек с связи с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За прошедшие сутки по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф под наблюдение взяты 15 человек, из них 12 госпитализированы, 3 самоизолированы на дому, - отметили в Минздраве.

На сегодня уже выписаны из больниц в удовлетворительном состоянии 17 человек. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 126 человек, 9410 человек - на самоизоляции на дому, 8178 из них - пересекли государственную границу.

Каждого, кто въезжает в ДНР, врачи берут под наблюдение. Это необходимо для того, чтобы если человек является носителем COVID-19, вовремя оказать ему квалифицированную помощь и не дать заразить окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU