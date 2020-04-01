В Минздраве рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом жительницы ДНР

1 Апр 2020 2020-04-01T19:18:55+03:00

Она с мужем и маленьким сыном вернулась из Москвы

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Сегодня, 1 апреля, температура тела у жительницы ДНР, заболевшей коронавирусной инфекцией, была нормальной. Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

- Пациентка получает все необходимое симптоматическое лечение, - добавила Ольга Николаевна.

Жительница ДНР была госпитализирована в инфекционное отделение. Сейчас у больной кашель и насморк. Она на автомобиле приехала 19 марта с мужем и маленьким сыном из Москвы. Менее чем через неделю почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию Минздрава, с которой ей вызвали Скорую.

На сегодняшний день в Республике под наблюдением врачей в инфекционных стационарах 126 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии. На домашней самоизоляции – 9410 человек, из них 8178 - пересекли государственную границу.

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ИСТОЧНИК KP.RU