В ДНР приостанавливают работу музеи и библиотеки

1 Апр 2020 2020-04-01T21:01:57+03:00

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В Республике продолжаются меры по упреждению распространения коронавирусной инфекции.

С 1 апреля приостановлено до особого распоряжения проведение выставок , экскурсии в государственных музеях, а также обслуживание читателей в библиотеках, находящихся в сфере управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики.

- Соответствующий Приказ опубликован на сайте минкульта, - сообщили в пресс – службе ведомства..

Но все учреждения культуры, находящиеся в сфере управления Министерства культуры ДНР продолжают свою деятельность в дистанционном режиме. Детальная информация о реализуемых проектах ежедневно публикуется на сайте Министерства культуры.

- Ходила в клуб «Активного долголетия», - рассказывает дончанка Валентина Смирнова. – Так интересно было! Сейчас не собираемся – мы же в группе риска. И это правильно. Если каждый будет ответственен перед другими – быстро победим этот вирус!

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ИСТОЧНИК KP.RU