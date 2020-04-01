В ДНР приостанавливают работу музеи и библиотеки
В Республике продолжаются меры по упреждению распространения коронавирусной инфекции.
С 1 апреля приостановлено до особого распоряжения проведение выставок , экскурсии в государственных музеях, а также обслуживание читателей в библиотеках, находящихся в сфере управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики.
- Соответствующий Приказ опубликован на сайте минкульта, - сообщили в пресс – службе ведомства..
Но все учреждения культуры, находящиеся в сфере управления Министерства культуры ДНР продолжают свою деятельность в дистанционном режиме. Детальная информация о реализуемых проектах ежедневно публикуется на сайте Министерства культуры.
- Ходила в клуб «Активного долголетия», - рассказывает дончанка Валентина Смирнова. – Так интересно было! Сейчас не собираемся – мы же в группе риска. И это правильно. Если каждый будет ответственен перед другими – быстро победим этот вирус!
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ИСТОЧНИК KP.RU