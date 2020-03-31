Развлечения в Донбассе на коронавирусном карантине: 8-летние детки подожгли автомобиль пенсионера

31 Март 2020 2020-03-31T21:54:50+03:00

С 8-летними недорослями и их родителями работают инспекторы ювенальной превенции. Фото: ГУ НПУ в Луганской области

Изменить размер текста: A A

Объявление карантинных мероприятий из-за коронавируса в подконтрольном Украине Северодонецке в Донбассе некоторые дети восприняли как возможность «пошалить по-взрослому». Возле одного из домов по улице Донецкой двое 8-летних детей подожгли машину 72-летнего горожанина.

Именно он позвонил в полицию и пожарным средь бела дня – примерно в 15 часов. Сообщил, что неизвестные подожгли его автомобиль ВАЗ-21099. Пожар был вовремя потушен, никто не пострадал. Позже с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» было получено видео события. Полицейские выявили поджигателей - двоих 8-летних мальчиков. Вместе с родителями они были доставлены в отдел полиции.

Сейчас с поджигателями и их родителями работают инспекторы ювенальной превенции. А в рамках уголовного производства, начатого по статье 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», проводятся следственные действия. По закону за такое деяние взрослого человека посадили бы на срок от трех до десяти лет. А вот что делать с юными «пожарными» и их родителями теперь ломают голову сотрудники прокуратуры Северодонецка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей подконтрольного Киеву Донбасса не выпускают в другие регионы Украины

Украинские власти ограничили пересечение зоны операции объединенных сил со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU