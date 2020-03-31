Из-за запрета обращаться за медицинской помощью из украинской армии дезертировали 17 солдат
17 военнослужащих 30-й бригады вооруженных формирований Украины дезертировали из-за запрета комбрига обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- С целью предотвращения утечки информации о распространении вируса командир 30-й бригады полковник Иван Гараз запрещает личному составу обращаться на ранней стадии заболевания в медицинские учреждения за помощью, - рассказывает Осадчий, ссылаясь на данные источника в ВСУ.
Он отметил, что военнослужащие на передовой лечатся теми лекарствами, которые есть в наличии.
- В этой связи значительно выросло число правонарушений, совершаемых украинскими боевиками в зоне «ООС», - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - Только в течение текущей недели самовольно оставили расположение части 17 военнослужащих 30-й бригады. Из них десять были обнаружены в ближайших медицинских учреждениях, пятерых задержали на железнодорожной станции в Рубежном при попытке покинуть зону проведения «ООС».
Осадчий рассказал, что беглые украинские военные предлагали гражданским по 8-10 тысяч гривен за вывоз из зоны «ООС».
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ИСТОЧНИК KP.RU