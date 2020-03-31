2020-03-31T20:45:50+03:00
Политика

Из-за запрета обращаться за медицинской помощью из украинской армии дезертировали 17 солдат

Беглецы предлагали гражданским 10 тысяч гривен за вывоз из зоны «ООС»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Десятерых военных задержали в больницах. Фото: sharknews.ruДесятерых военных задержали в больницах. Фото: sharknews.ru
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17 военнослужащих 30-й бригады вооруженных формирований Украины дезертировали из-за запрета комбрига обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- С целью предотвращения утечки информации о распространении вируса командир 30-й бригады полковник Иван Гараз запрещает личному составу обращаться на ранней стадии заболевания в медицинские учреждения за помощью, - рассказывает Осадчий, ссылаясь на данные источника в ВСУ.

Он отметил, что военнослужащие на передовой лечатся теми лекарствами, которые есть в наличии.

- В этой связи значительно выросло число правонарушений, совершаемых украинскими боевиками в зоне «ООС», - говорит представитель оборонного ведомства Республики. - Только в течение текущей недели самовольно оставили расположение части 17 военнослужащих 30-й бригады. Из них десять были обнаружены в ближайших медицинских учреждениях, пятерых задержали на железнодорожной станции в Рубежном при попытке покинуть зону проведения «ООС».

Осадчий рассказал, что беглые украинские военные предлагали гражданским по 8-10 тысяч гривен за вывоз из зоны «ООС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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