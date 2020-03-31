У жительницы ДНР выявили коронавирус
Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко на экстренном брифинге сообщила о том, что у жительницы ДНР обнаружили коронавирус.
- У пациентки, которая была госпитализирована и помещена в боксированную палату, первый тест на коронавирус дал положительный результат. 29 марта она обратилась на «горячую линию» с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции, после чего была госпитализирована в отдельный изолированный бокс и в тот же день был взят биоматериал для проведения теста на коронавирусную инфекцию. Пациентка находится под наблюдением медицинских работников и получает все необходимое лечение. Люди, контактировавшие с ней, также находятся под наблюдением врачей в условиях стационара, - сообщила министр.
Утром сообщалось о том, что в ДНР нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На тот момент под наблюдением медиков находился 131 человек с подозрением на коронавирус. Больше восьми тысяч человек на самоизоляции. Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у жителя ЛНР.
Напомним, въезд в ДНР и ЛНР с территории Украины ограничен решением руководителей двух Республик. Также ограничен выезд из ДНР в Россию. Все, кто приезжает в Республику и РФ, подписывают на границе обязательный бланк согласия на 14-дневный карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU