У жительницы ДНР выявили коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T20:43:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко на экстренном брифинге сообщила о том, что у жительницы ДНР обнаружили коронавирус.

- У пациентки, которая была госпитализирована и помещена в боксированную палату, первый тест на коронавирус дал положительный результат. 29 марта она обратилась на «горячую линию» с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции, после чего была госпитализирована в отдельный изолированный бокс и в тот же день был взят биоматериал для проведения теста на коронавирусную инфекцию. Пациентка находится под наблюдением медицинских работников и получает все необходимое лечение. Люди, контактировавшие с ней, также находятся под наблюдением врачей в условиях стационара, - сообщила министр.

Утром сообщалось о том, что в ДНР нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На тот момент под наблюдением медиков находился 131 человек с подозрением на коронавирус. Больше восьми тысяч человек на самоизоляции. Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у жителя ЛНР.

Напомним, въезд в ДНР и ЛНР с территории Украины ограничен решением руководителей двух Республик. Также ограничен выезд из ДНР в Россию. Все, кто приезжает в Республику и РФ, подписывают на границе обязательный бланк согласия на 14-дневный карантин.

Читайте также

У жителя ЛНР подтвердили коронавирус

Сейчас первый в ЛНР больной COVID-19 проходит лечение в специализированной Луганской горбольнице № 4 (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/770031" frameborder="0"></iframe> Экстренный брифинг Министра здравоохранения ДНР: Выявлен первый случай заболевания коронавирусом.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU