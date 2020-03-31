МВД ЛНР возобновило прием посылок для заключенных

31 Март 2020 2020-03-31T19:04:32+03:00

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В Луганской Народной Республике возобновили прием посылок для заключенных. Об этом сообщили в государственном предприятии «Почта ЛНР».

- В связи с внесением изменений в распоряжение министерства внутренних дел ЛНР «Почта ЛНР» возобновляет прием посылок (бандеролей) для осужденных и взятых под стражу лиц, находящихся в учреждениях УИН МВД Республики, - говорится в сообщении. - Просим учесть данную информацию и воспользоваться услугами почтовой связи.

Напомним, что ранее правоохранительное ведомство ЛНР ввело запрет на передачу посылок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем, в «Почте ЛНР» сообщили о временной приостановке почтового сообщения с Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. А министерстве образования и науки Республики заявили, что празднование Последнего звонка не планируют переноситься.

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ИСТОЧНИК KP.RU