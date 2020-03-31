В ЛНР праздник Последнего звонка переносить не планируют

31 Март 2020 2020-03-31T22:27:26+03:00

Последний звонок переносить не будут Фото: Евгения ГУСЕВА

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Празднование Последнего звонка в Луганской Народной Республики переносить не планируют. Об этом сообщили в министерстве образования и науки ЛНР.

В ведомстве отметили, что для учащихся выпускных девятых и одиннадцатых классов будут скорректированы даты проведения государственной итоговой аттестации.

- Перенос праздника Последнего звонка не планируется, завершение 2019-2020 учебного года состоится согласно приказу от 24.01.2020, - говорится в заявлении. - Для выпускников 11-х классов, изъявивших принять участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) на территории Российской Федерации, график участия будет изменен.

Напомним, что ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом окончание учебного года перенесено с 25 мая на 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU