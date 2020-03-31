Украинский военнослужащий получил ранения при креплении боеприпаса к беспилотнику
При креплении взрывного устройства к беспилотному летательному аппарату солдат ВСУ получил ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
Он отметил, что ЧП произошло в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил».
- По данным наших источников, 30 марта в районе населенного пункта Вольный при установке самодельного взрывного устройства на БПЛА произошла детонация, - сказал Осадчий.
По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, многочисленные ранения получил военнослужащий 30-й механизированной бригады младший сержант Клочко.
- В тяжелом состоянии доставлен в 59-й военно-медицинский госпиталь Северодонецка, - сказал Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU