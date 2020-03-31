2020-03-31T18:04:15+03:00
Политика

В подконтрольном Киеву поселке Донбасса солдаты ВСУ пытались ограбить аптеку

Медикаменты были нужны для лечения сослуживцев
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Полиция задержала грабителей. Фото: warfiles.ruПолиция задержала грабителей. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:

Трое солдат 59-й бригады вооруженных формирований пытались ограбить аптеку в поселке Луганское, однако были задержаны полицией. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Со слов задержанных, на нарушение закона они решились от безысходности, чтобы найти медикаменты, необходимые для лечения тяжелобольных товарищей, находящихся на передовой, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, подобные происшествия – следствие ужесточение контроля. командованием так называемой «ООС»

- Ужесточения были введены путем создания мобильных блокпостов, якобы созданных для предотвращения распространения коронавируса, а фактически служащих для вылова беглецов, - сказал Осадчий.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции солдаты ВСУ дезертируют из частей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецком повреждены два дома

Киевские силовики выпустили десять 82-миллиметровых мин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР временно приостановили почтовое сообщение с Россией и ДНР
У жительницы ДНР выявили коронавирус
С 31 марта в ЛНР приостановили работу магазинов с непродовольственными товарами
МВД ЛНР возобновило прием посылок для заключенных
В ДНР решили бороться со спекулянтами
Украинский военнослужащий получил ранения при креплении боеприпаса к беспилотнику
В подконтрольном Киеву поселке Донбасса солдаты ВСУ пытались ограбить аптеку
Мэр Горловки Иван Приходько опроверг фейк о перекрытии города и закрытии рынков
Четвероногий отряд МЧС ДНР пополнился еще тремя собаками-ищейками для поиска взрывоопасных предметов
В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецком повреждены два дома
Почему в ДНР тесты на коронавирус делают не всем желающим
Всемирная организация здравоохранения передаст ДНР гумпомощь для недопущения распространения коронавируса
Представители ДНР согласовали с Украиной ремонт пяти важных объектов, которые находятся на линии соприкосновения
В ЛНР начали выплачивать пенсии с учетом стажа службы в Народной милиции
ВСУ продолжают массированный обстрел Донецка
Коронавирус на подконтрольной Украине территории Донбасса: Инфекцию подтвердили еще у четырех жителей Мариуполя
В районе донецкого аэропорта сгорело 15 домов
Медики ЛНР обследуют людей, которые контактировали с зараженным Covid-19 луганчанином
Ринат Ахметов выводит на простой свои шахты в Донбассе
Утром 31 марта украинская армия выпустила по Донецку больше 200 боеприпасов
Погода на день в Донецке: 31 марта будет облачно и прохладно
ВСУ обстреляли три поселка в ЛНР
Погода на день в Луганске: 31 марта ожидаются редкие осадки и слабый туман
«Мягкого примирения» с Донбассом не будет: Сивохо уволен из Совбеза Украины
В ЛНР временно запретили передавать посылки заключенным
В ЛНР будут принимать документы на паспорта только по электронной очереди
Дончане с маленькими детьми съездили в Египет и попали на карантин
В Луганске подтвердили заболевание коронавирусом местного жителя