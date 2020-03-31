В подконтрольном Киеву поселке Донбасса солдаты ВСУ пытались ограбить аптеку

31 Март 2020 2020-03-31T18:04:15+03:00

Медикаменты были нужны для лечения сослуживцев

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Трое солдат 59-й бригады вооруженных формирований пытались ограбить аптеку в поселке Луганское, однако были задержаны полицией. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Со слов задержанных, на нарушение закона они решились от безысходности, чтобы найти медикаменты, необходимые для лечения тяжелобольных товарищей, находящихся на передовой, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, подобные происшествия – следствие ужесточение контроля. командованием так называемой «ООС»

- Ужесточения были введены путем создания мобильных блокпостов, якобы созданных для предотвращения распространения коронавируса, а фактически служащих для вылова беглецов, - сказал Осадчий.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции солдаты ВСУ дезертируют из частей.

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ИСТОЧНИК KP.RU