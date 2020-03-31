Мэр Горловки Иван Приходько опроверг фейк о перекрытии города и закрытии рынков
Жители Горловки необоснованно заговорили о возможном перекрытии прифронтового города Республики. Также люди стали обсуждать возможное скорое закрытие рынков.
- Я так понимаю Центральный рынок в Горловке уже перехватил пальму первенства у Министерства информации? Судя по всему, наши люди только оттуда черпают новости. Последняя информация гласит, что город будут перекрывать в связи с пандемией. Друзья, ну не разносите непонятные и вредные слухи. Никто ничего не перекрывает. И рынки не закрываются. Пока таких угроз нет, - написал глава Горловки Иван Приходько на своей странице в социальной сети.
На прошлой неделе подобные разговоры о закрытии рынков ходили среди дончан. Однако в государственном предприятии «Рынки Донбасса» опровергли информацию о закрытии рынков.
- Все работает. Пока никаких распоряжений о закрытии рынков не было, - рассказали тогда «Комсомолке» в руководстве предприятия.
По одной из версий, разговоры о возможном закрытии рынков запускают сами продавцы, которые таким образом хотят увеличить объем проданного товара.
На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Луганской Народной Республике – подтвержден один случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU