В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецком повреждены два дома

31 Март 2020 2020-03-31T17:00:50+03:00

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Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Донецкий, что в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новотошковское по приказу военного преступника комбрига полковника Дмитрия Брыжинского подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий, - сказал он.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что при обстреле киевские силовики применяли 82-миллиметровые минометы, было выпущено десять боеприпасов.

- В результате обстрела повреждено два жилых домостроения по адресам: улица 30 лет Победы, дом 1, квартира 1 и улица Электровозная, 10, - рассказал Осадчий. - Киевские силовики целенаправленно наносят удары по населенным пунктам, тем самым демонстрируют свою агрессию в отношении жителей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU