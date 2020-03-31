2020-03-31T17:00:50+03:00
Политика

В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецком повреждены два дома

Киевские силовики выпустили десять 82-миллиметровых мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают целенаправленные обстрелыВСУ продолжают целенаправленные обстрелыФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок Донецкий, что в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новотошковское по приказу военного преступника комбрига полковника Дмитрия Брыжинского подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий, - сказал он.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что при обстреле киевские силовики применяли 82-миллиметровые минометы, было выпущено десять боеприпасов.

- В результате обстрела повреждено два жилых домостроения по адресам: улица 30 лет Победы, дом 1, квартира 1 и улица Электровозная, 10, - рассказал Осадчий. - Киевские силовики целенаправленно наносят удары по населенным пунктам, тем самым демонстрируют свою агрессию в отношении жителей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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