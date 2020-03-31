2020-03-31T16:39:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в ДНР тесты на коронавирус делают не всем желающим

Многие вернувшиеся из-за границы хотят пройти тест на опасную инфекцию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Тесты делают по назначению врачаТесты делают по назначению врачаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На текущий момент в ДНР на домашнем карантине 8747 человек. Многие вернувшиеся из-за границы хотели бы пройти тест на наличие в организме коронавирусной инфекции COVID-2019.

- Делать тесты всем подряд нет необходимости – только по показаниям! – объясняет министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. - Это трудоемкая процедура, которую проводят в вирусологической лаборатории в течение нескольких часов. В сложных экономических условиях мы не можем себе позволить делать тесты всем желающим.

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-2019 не зарегистрировано. Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах 118 человек. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

В мире от COVID-2019 больше всего умирает пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, у кого ослаблен иммунитет. Чаще всего этой инфекцией заражаются медики. Даже если работают в средствах индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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