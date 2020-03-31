2020-03-31T16:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Всемирная организация здравоохранения передаст ДНР гумпомощь для недопущения распространения коронавируса

Гуманитарный груз придет в ближайшее время
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что эпидситуация в Республике остается стабильнойМинистр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко отметила, что эпидситуация в Республике остается стабильнойФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Для недопущения распространения коронавирусной инфекции Covid-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передаст Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- В соответствии с договоренностями, которых нам удалось достичь с Всемирной организацией здравоохранения, мы ожидаем, что в ближайшее время – сегодня-завтра – к нам должна зайти партия средств индивидуальной защиты, - сказала министр.

Долгошапко отметила, что в состав гуманитарного груза войдут маски, халаты, комбинезоны, очки.

- Мы приветствуем тот факт, что наше общение с ВОЗ было результативным и привело к согласованию поставки по этим позициям, - подчеркнула руководитель здравоохранительного ведомства.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не выявлено ни одного подтвержденного факта заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков в стационарах находится 131 человек. На домашней самоизоляции – 8 747 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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